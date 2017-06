Crise dans le Golfe : Macron rencontrera séparément à Paris, l'émir du Qatar et le prince héritier d'Abou Dhabi

Le chef de l'Etat, en visite au Maroc, rencontrera l'émir du Qatar et le prince héritier d'Abou Dhabi fin juin, a indiqué l'Elysée.



Le président français Emmanuel Macron rencontrera à Paris, séparément et d'ici fin juin, l'émir du Qatar et le prince héritier d'Abu Dhabi à propos de la crise dans le Golfe, a indiqué l'Elysée en marge d'une visite du chef de l'Etat au Maroc.



Il les rencontrera la dernière semaine de juin, dans le cadre de ses efforts pour une désescalade de la tension dans la région, où le Qatar a été accusé par ses voisins de soutenir "le terrorisme", selon cette source.