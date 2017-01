Crise en Banjul : Me El Hadji Diouf Serigne Modou Bara Doly Mbacké, Boubacar Ba, Amadou Diouf, Ouza Diallo lancent la coalition contre la guerre en Gambie

Le tonitruant avocat, Me El Hadji Diouf a lancé officiellement ce jeudi 4 janvier 2017 la coalition contre la guerre en Gambie ( CCGG). Me El hadji Diouf, Serigne Modou Bara Doly Mbacké, Boubacar Ba, président de l’association des victimes du bateau le Jolaa, le journaliste Amadou Diouf et le chanteur Ouza Diallo faisaient face à la presse pour parler de la coalition contre la guerre en Gambie (CCGG) portée sur les fonts baptismaux par ces leaders précités. Ces dernier précisent qu’ils ne défendent ni Jammeh ni Adama Barrow, mais se disent des combattants pour la paix et la liberté.



De l’avis de l’avocat qui refuse toute intervention militaire du Sénégal et de la CEDEAO en Gambie, la guerre n’est pas la solution pour résoudre une crise.



Ainsi il invite les gambiens au calme et à attendre le verdict final de la cour suprême devant statuer sur le contentieux électoral le 10 janvier prochain.



« Depuis quand un résultat provisoire élit un président ? J'invite le peuple Gambien à rester calme et attendre la décision du juge car celle-ci restera sans appel », a déclaré l’avocat du peuple.

Concernant la CEDEAO, Me El Hadj Diouf rappelle que jamais dans l’histoire politique de l’Afrique, la CEDEAO n’a réussi à venir à bout d’une crise.



Etant conscient de la distance si proche entre la Gambie et la Casamance, le président Boubacar Ba porte-parole de l'association nationale des familles de victimes et rescapés du bateau de joola appelle le président Macky Sall à ‘’être vigilant à ce sujet car nul ne peut aller en Casamance sans passer par la Gambie. Et si l’option de la guerre parvenait à prendre le dessus, la Casamance ne serait pas épargnée et aucun avion ne passerait pas la Gambie pour aller dans le sud du pays’’.



Landing DIEDHIOU, Leral.net





