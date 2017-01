Crise en Gambie: Des milliers de personnes dont un ministre et deux soldats déserteurs se réfugient à Kolda

C'est la panique générale en Gambie. A quelques heures de la transition et la menace d'une intervention militaire de la Cedeao pour installer Adama Barrow, c'est le sauve-qui-peut au pays de Yahya Jammeh. Conséquence de cette débandade, les localités sénégalaises frontalières à la Gambie sont débordées par le flux de réfugiés. Rien que pour la matinée d'hier , rapporte le quotidien L'Observateur, 280 personnes ont été accueillies dans la commune du Bourouko, s'ajoutant aux 219 arrivées quelques jours plus tôt. A Gouloumbou, commune située dans le département de Tambacounda et Kéréwane, ce sont plusieurs centaines de familles qui ont été enregistrées ces derniers jours. Le constat est identique à Dinguiraye, Nianing, Pata, Badion, entre autres communes du département de Médina Yoro Foula. Et dans ce lot de réfugiés, il y a deux militaires qui ont déserté les rangs de l'Armée, et le ministre gambien de l'Economie Abdou Kolley qui a trouvé refuge à Kolda. Devant ce flux de réfugiés, les autorités administratives et coutumières invitent les populations à l'hospitalité légendaire de la "Teranga sénégalaise".

