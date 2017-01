Crise en Gambie: Plus 10.000 refugiés dejà recensés par le HCR

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017

A deux jours de l'investiture d'Adama Barrow et la crainte d'une intervention militaire de la Cedeao pour "déloger" Yahya, c'est le sauve-qui-peut en Gambie. Par vagues successives, des familles entières continuent à fuir vers le Sénégal. Selon un fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr),cité par le quotidien "Le Témoin", plus de 10 000 réfugiés gambiens et étrangers fuyant la Gambie ont été déjà enregistrés au niveau des divers postes frontaliers. Et principalement, dans les régions comme Kaolack et Ziguinchor où ils ont rejoint des familles d’accueil. Les gouverneurs des régions de Kaolack, Fatick et Ziguinchor, en coordination avec les autorités gambiennes, ont mis en place des plans de contenance pour couvrir les besoins élémentaires des populations afin d'assurer aux réfugiés un minimum de dignité humaine. Les agences des Nations-Unies et les Ong se sont mobilisées pour soutenir l'action du gouvernement dans ce sens. Le tout sous la supervision du Comité National chargé de la gestion de la situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes Déplacées (CNRRPD) logé au niveau de l'Etat-Major particulier du président de la République.

