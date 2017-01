Crise en Gambie: la Cedeao se donne encore 4 jours pour trouver une solution La présence surprise d’Adama Barrow est un des moments forts de ce 27e sommet Afrique-France qui se tient en ce moment à Bamako. Le président élu gambien, devenu le personnage central de cette rencontre, est au cœur d’une crise politique dans son pays puisque son prédécesseur, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, ne veut plus quitter le pouvoir alors qu’il avait dans un premier temps reconnu sa défaite. Depuis plusieurs semaines, la Cedeao, tente une médiation et se donne encore quatre jours pour trouver une solution politique.

Selon le président togolais, Faure Gnassingbé, les chefs d’Etat se donnent encore quatre jours, donc jusqu’au 19 janvier, pour trouver une solution politique à la crise en Gambie. C’est un peu le bilan de ce mini-sommet en marge de la rencontre Afrique-France de Bamako. Après, le ton risque de se durcir. Ces derniers jours, une mission de la Cedeao s’est rendue à Banjul pour tenter de trouver une sortie à la crise politique que connaît la Gambie depuis la défaite électorale du président Jammeh qui, pourtant, s’accroche au pouvoir. Mais ce nouveau déplacement n’a pas permis de faire céder Yahya Jammeh.



Vendredi soir, le ministre des Affaires étrangères nigérian, Geoffrey Onyeama avait indiqué que l’ensemble des chefs d’Etat de la Cedeao présents à Bamako avaient demandé à rencontrer le président élu Barrow. C’est donc en concertation avec le président élu, mais aussi Yahya Jammeh, que la venue du premier à Bamako a été organisée au Mali.



Un invité discret



Il a tout de même fallu plusieurs heures pour avoir la confirmation officielle de la présence d’Adama Barrow à Bamako. Et si le président élu a bien été dans la salle pendant la cérémonie inaugurale, le siège de la Gambie à la tribune est resté vide. Il ne doit, dans tous les cas, ne prendre ses fonctions que le 19 janvier prochain.



source: RFI

