Crise en Gambie: le président nigérian Buhari recevra ses homologues du Sénégal, Ghana, Libéria et de la Sierra Leone ce lundi 09 janvier à Abuja

Le président Muhammadu Buhari accueillera ce lundi 09 janvier quatre dirigeants ouest-africains à une réunion visant à prévenir la violence et à préserver la démocratie en Gambie.



Une déclaration publiée dimanche à Abuja par Malam Garba Shehu, adjoint principal du Président pour les médias et la publicité, a déclaré que la réunion était dans la poursuite du mandat de Buhari en tant que médiateur dans l'impasse politique en Gambie.



Shehu a déclaré que la réunion à Abuja a suivi celui d'Accra, en marge de l'inauguration de la présidente de ce pays, Nana Akufo-Addo, samedi.



Il a soutenu que la réunion d'Accra a exprimé la volonté des dirigeants de la sous-région de poursuivre la poursuite du dialogue avec les dirigeants de la Gambie



"Les présidents du Libéria et du Sénégal, le vice-président de la Sierra Leone et l'ancien président Mahama sont attendus à la réunion", a-t-il déclaré.



Shehu a déclaré Buhari et le président sortant du Ghana, John Mahama, en tant que médiateur et co-médiateur, ont également été mandatés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour assurer la sécurité de la présidente élue, Adama Barrow.





Source : Nan



