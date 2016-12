Crise en République Démocratique du Congo : vingt civils tués à Kinshasa.

Rédigé par Ibrahima Ndour le 21 Décembre 2016

Plus de 20 personnes auraient été tuées mardi à Kinshasa dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, selon l'ONU qui évoque aussi « plusieurs victimes confirmées » à Lubumbashi, Boma et Matadi. Un bilan rejeté par le gouvernement congolais.