Crise gambienne: La DSE/APR-Etats-Unis salue le leadership incarné par Macky Sall

Par la voix de Mamadou Kane-Makkane, son porte-parole, la DSE/APR a tenu à saluer les qualités d’homme d’Etat sage, visionnaire et respectueux de la légalité internationale, qui a su épargner à la Sénégambie une crise humanitaire grave, qui aurait causé beaucoup de problèmes à la sous-région.

« Considérant l’issue pacifique des événements qui se sont déroulés sur le territoire gambien et le rôle décisif joué par le Chef de l’Etat du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, le détachement Alliance Pour la République aux Etats-Unis s’est réjoui de constater que la CEDEAO, notre organisation d’intégration sous-régionale, s’est acquittée honorablement des charges supranationales qui sont les siennes en ayant mis, au devant de tout, l’intérêt des populations gambiennes. La DSE/APR salue ses qualités d’homme d’Etat sage, visionnaire et respectueux de la légalité internationale, qui a su, à coté de ses pairs, éviter à la Sénégambie une crise humanitaire grave, qui aurait affecté les populations des zones frontalières », a souligné La DSE/APR-Etats-Unis.



La DSE/APR-Etats-Unis a aussi félicité le Président élu Adama Barrow « qui a su faire preuve de patience et sérénité pour donner chance et confiance à l’application des Résolutions de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union Africaine et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. »

« L’Afrique, au vu de sa croissance est le continent d’avenir et doit prendre son destin en main, prévenir et résoudre les conflits à travers ses propres Institutions. Militants républicains, convaincus que toutes les énergies doivent être fédérées pour gérer efficacement les problèmes politiques, économiques et sécuritaires, condition sine qua non d’instauration d’un climat de paix favorable à une démocratie apaisée, soutenons une coopération étroite entre les Etats du Sénégal et la Gambie, conformément aux aspirations des peuples que seule la parenthèse coloniale a séparé. Tirant les leçons des expériences vécues et les sacrifices consentis par le Sénégal pour partager un développement solidaire avec le peuple frère de Gambie, l’espoir est permis qu’avec la nouvelle génération du leadership incarné par les Présidents Macky Sall et Adama Barrow, une ère nouvelle est ouverte et sont bannis les diatribes, les intrigues politiciennes et chauvines qui sont la source de division inutile des classes politiques nationales.», a ajouté le communiqué.



Concernant le scrutin législatif prochain, la DSE/APR a enfin apprécié à sa juste valeur et remercie le Peuple sénégalais, son Gouvernement et son Parlement pour avoir consacré une reconnaissance politique des compatriotes de l’extérieur, dédiant quinze députés à la Diaspora ; tout en encourageant l’engagement dans l’alliance Benno Bokk Yakaar à faire preuve de loyauté et s’abstenir de déclarations intempestives pour faire face à tous les défis liés aux élections.



Massène DIOP Leral.net