Crise gambienne : La France réaffirme son soutien aux efforts du Sénégal et de la Cedeao

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|



La France soutient pleinement les efforts de la Cedeao et du Sénégal pour faire en sorte que le président élu Adama Barrow puisse prendre ses fonctions en toute légalité et de manière parfaitement légitime demain.



« En Gambie, un président a été élu, c’est Adama Barrow, à la suite d’une élection démocratique. Ce président élu a été reconnu par l’ensemble de la communauté internationale, par la Cedeao, le Conseil de sécurité de l’Onu et l’Union européenne. La France soutient pleinement les efforts de la Cedeao et du Sénégal pour faire en sorte que le président élu puisse prendre ses fonctions en toute légalité et de manière parfaitement légitime demain », a souligné l’ambassadeur de la France au Sénégal. « C’est important pour la Gambie. C’est la victoire de la démocratie, c’est aussi important pour le Sénégal car c’est un gage de bonnes relations des deux Etats démocratiques.



C’est aussi important pour l’Afrique de l’Ouest qui verrait cette révolution démocratique s’achever. Puisque la totalité des pays d’Afrique de l’Ouest connaisse non seulement un régime démocratique mais aussi une forte croissance économique », a ajouté le diplomate français. L’ambassadeur insiste : « il est essentiel que nous soyons présent pour tout faire pour que le président Adama Barrow puissent s’installer dans ses fonctions le jeudi 19 janvier. Il ajoute que la France suit de très près les efforts de la Cedeao. « Comme vous le savez, ce sujet a été discuté en marge du sommet France Afrique à Bamako en République du Mali et les chefs d’Etat se sont réunis et ont élevé leur voix pour soutenir tous les efforts nécessaires permettant au président Adama Barrow d’être investi ».



Pape Demba SIDIBE (lesoleil.sn)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook