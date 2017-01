Crise politique en Gambie : la CEDEAO veut appliquer des solutions diplomatiques

L’option militaire envisagée par la CEDEAO pour venir à bout la crise gambienne n’est plus à l’ordre du jour. Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest compte avec le peuple gambien et à appliquer des solutions diplomatiques pour résoudre la crise politique du pays, a annoncé ce samedi 07 janvier, le président de l'organisation, Ellen Johnson Sirleaf.



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait menacé d'envoyer des troupes menées par le Sénégal voisin en Gambie si le président Yahya Jammeh ne démissionne pas lorsque son mandat prendra fin le 19 janvier.



Toutefois, cette option militaire semble ne plus traversée l’esprit des dirigeants de la CEDEAO qui sont en conclave présentement.



La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a déclaré samedi que le bloc ouest-africain, qu'elle préside, espère aider la démocratie en Gambie.



" Nous voulons appliquer des solutions diplomatiques pour résoudre le problème ", a déclaré Sirleaf. Lorsqu'on lui a demandé si les troupes seraient déplacées en Gambie, elle a répondu: « Non, nous voulons garder la région pacifique.



Sirleaf a pris la parole lors de l'inauguration de la nouvelle présidente du Ghana, où elle a rencontré d'autres dirigeants du bloc régional connu sous le nom de CEDEAO.



Le président Nana Akufo-Addo a prêté serment dans la capitale du Ghana samedi dans une transition pacifique après les élections du mois dernier dans lesquelles il a défait le titulaire.



" Nous appelons le peuple de Gambie à suivre l'exemple du Ghana en acceptant le régime démocratique ", a déclaré Sirleaf.



Sirleaf a déclaré que l'Afrique de l'Ouest ne peut pas remonter à une époque où la plupart des pays étaient sous le régime militaire.



Pour rappel, le dirigeant de longue date, Jammeh qui a dans un premier temps concédé sa défaite face à Adama Barrow, mais a plus tard appelé à un nouveau vote. Les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et la CEDEAO se sont unis pour le critiquer.



La partie de Jammeh a déposé un recours devant la Cour suprême du pays contre l'élection, et une décision importante du tribunal est attendue le 10 janvier.



Source : Yahoo