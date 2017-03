Crispation du climat politique: « Y en a marre » dans la rue le 7 avril prochain

Le Mouvement « Y en a marre » est très remonté contre le président Macky Sall et son régime. En conférence de presse ce mercredi, Fadel Barro et ses camarades, annonce la tenue d’un grand rassemblement, appelé « Rassemblement du Peuple », le 07 avril prochain à la Place de l’Obélisque pour dire « lu eup turru » (la goutte d’eau qui fait déborder le vase).



« Y ‘en a marre » repart au front. Après presque cinq ans d’accalmie, Fadel Barro et ses camarades volent au secours du peuple sénégalais, atteint dans sa dignité et soumis chaque jour aux rudes épreuves du président Macky Sall et de son régime.



Pour rétablir la dignité des sénégalais, « Y en a marre » convie tous les sénégalais à un grand rassemblement à Dakar. Avec comme objectif de réunir 1 000 000 de personnes à la Place de l’Obélisque.



« Ce rassemblement, c’est pour dire « Non » aux pratiques du président Macky Sall, qui prend les sénégalais comme des marionnettes » selon Thiat.



« Macky Sall n’a tenu aucune promesse. Il a fait du « Wax Waxette » ( se dédire). Il a plus de ministres que Me Abdoulaye Wade. La justice est instrumentalisée. On emprisonne certains, on protège d’autres. C’est la dynastie Fayesall qui règne » dénonce la bande à Fadel Barro.



« On lance un appel aux partis politiques, à la société civile, à venir en masse au rassemblement du peuple le 7 Avril prochain à la Place de l’Obélisque.

On invite tous les sénégalais à s’habiller en noir pour dire « Non » au régime de Macky Sall. Le noir pour symboliser que la justice sénégalaise est sombre et obscure. Une justice protectrice des forts » , martèlent les membres de Y’en a marre .



Igfm