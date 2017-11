Cristiano : « Des joueurs comme Pepe, Morata et James nous rendaient plus forts » Cristiano Ronaldo s’est livré aux micros de BeIn Sports après la déroute du Real Madrid face aux Spurs (3-1) à Wembley, hier soir.

Qu’avez-vous pensé du match et de l’équipe ?

« C’est mauvais parce que nous perdons et sommes habitués à gagner. Ça ne se passe pas comme nous le voulions, mais le football change. C’est une mauvaise série, mais nous voulons changer ça et je suis sûr que nous allons le faire. Il nous reste encore beaucoup de temps pour nous améliorer et je suis convaincu que nous allons y arriver. »



Que se passe-t-il sur les derniers matchs?

« Il ne se passe rien. Nous ne pouvons pas toujours être bons. Nous ne sommes pas comme nous le voulions, mais je ne vois pas les choses aussi négativement et nous ne jouons pas si mal. Il faut rester confiant. »



Un problème d’attitude ?

« Les gens essaient de trouver des raisons, mais moi j’ai confiance en l’équipe et en le fait que les choses changent. »



Cet effectif est-il moins bon que l’année dernière ?

« Les nouveaux joueurs qui sont arrivés ont beaucoup de potentiel, ils sont le futur du Real Madrid, mais ils sont jeunes et le manque d’expérience se ressent. Ce n’est pas une excuse, mais des joueurs comme Pepe, Morata, James nous rendaient plus forts. Il nous manque aussi Carvajal, Bale… Avec l’équipe au complet, nous sommes beaucoup plus forts. »



On vous a vu essayer d’encourager vos coéquipiers à 3-0…

« Quand vous perdez, vous voulez soutenir vos coéquipiers. Un 3-0 était un très gros coup sur la tête. Leur premier but était hors-jeu et le deuxième était également hors-jeu. »



Vous êtes préoccupé ?

« Ce qui compte c’est la fin, pas maintenant. »



Comment allez-vous?

« Je vais très bien. »



Vous attendez un mouvement du club pour votre prolongation ?

« Non. Je ne veux pas renouveler. Je suis très content avec le contrat que j’ai. J’ai quatre ans de contrat. Tout va bien. »







Real Madrid

