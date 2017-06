Cristiano Ronaldo: Son neveu fait une bourde monumentale au sujet de ses jumeaux

Le neveu de Cristiano Ronaldo a confirmé de façon malencontreuse la rumeur selon laquelle la mère porteuse employée par Cristiano Ronaldo, aurait accouché de jumeaux.



De nombreux médias ibériques, comme le journal catalan Mundo Deportivo ont confirmé que Cristiano Ronaldo serait devenu à nouveau père mais cette fois-ci de jumeaux, le 8 juin dernier.



Le footballeur, papa de Cristiano Jr, aurait fait appel (encore une fois) à une mère porteuse pour cela soit possible.



Si CR7 n'a rien confirmé pour le moment, son neveu en revanche fait une bourde en direct à la télévision.





Invité avec sa mère sur la chaîne portugaise SIC, ce dernier a en effet confirmé la "rumeur".



Sa mère et lui devaient participer à un petit jeu "vrai ou faux" avec l'aide de cartons. "Mateo et Eva, ce sont les prénoms des jumeaux de Cristiano Ronaldo. Le garçon et la fille sont nés d'une mère porteuse. C'est un secret que Cristiano Ronaldo n'a pas encore révélé au reste du monde", a demandé l'animatrice, ce à quoi la sœur de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, a répondu "talvez", qui signifie "peut-être" en portugais.



Mais son fils, Diniz, a répondu autre chose puisqu'il a sorti la pancarte "sim", qui veut dire "oui".



Devant cette réponse, Katia Aveiro a tout de suite réagi, en expliquant qu'il était trop petit pour comprendre le jeu. Un moment qui semble l'avoir fortement gênée.



L'attaquant portugais n'a pas encore eu vent de cette histoire puisqu'il est actuellement en Russie pour disputer avec son pays la Coupe des Confédérations.



source:public