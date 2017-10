Cristiano Ronaldo dévoile enfin pourquoi il a quitté Manchester United pour le Real Madrid (vidéo) Cristiano Ronaldo a reçu son ancien coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand dans sa maison à Madrid pour une interview exclusive dans le cadre de la sortie de sa nouvelle godasse Nike Mercurial.

Lors de cette rencontre, Ronaldo et Rio Ferdinand ont discuté de l’ascension fulgurante de CR7 qui est passé du jeune joueur timide de Manchester United à l’un des meilleurs joueurs au monde.

La première question de Rio Ferdinand a été de savoir ce qui avait poussé Ronaldo à quitter Manchester United pour le Real Madrid. « J’ai juste pensé qu’il fallait que j’aille là-bas pour montrer ce que je pouvais faire, pour prouver que je suis un joueur différent et c’est ce que j’ai fait », a déclaré Ronaldo, qui a déjà remporté trois Champions League depuis qu’il a quitté Manchester United.



« Je suis arrivé et j’ai eu une première saison formidable avec le club et je me suis amélioré chaque saison », a-t-il ajouté.

« Je n’oublierai jamais les Red Devils. Avec les meilleurs joueurs du monde, j’ai appris à être à la hauteur ».

Interrogé sur son avenir dans 10 ans, Ronaldo a déclaré avec un ton amusant qu’il pourrait devenir boxeur professionnel comme Rio Ferdinand.

« 10 ans? Non, dans 10 ans, ce sera difficile. Peut-être que je serai un boxeur comme toi », a-t-il rigolé.

« En dehors du terrain, je voudrais être avec ma famille et mes amis et essayer d’être la personne la plus heureuse au monde ».

Ronaldo est actuellement le meilleur buteur de l’histoire de la Champions League, mais n’arrive toujours pas réussi à faire le carton de buts cette saison en Liga.



