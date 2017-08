Cristiano Ronaldo élu joueur UEFA de la saison 2016-2017

Ronaldo décroche ainsi son troisième titre de joueur UEFA de la saison, soit un de plus que son grand rival Lionel Messi, et se positionne pour un probable cinquième Ballon d'Or.



Cristiano Ronaldo a également été élu meilleur attaquant de la dernière édition de la Ligue des Champions. Gianluigi Buffon (Juventus) a été désigné meilleur gardien alors que le trophée du meilleur défenseur et celui de meilleur médian ont été attribués à deux éléments du Real Madrid, à savoir Sergio Ramos et Lukas Modric.