Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vers le mariage? Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 01:49 | | 0 commentaire(s)| Entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, les choses se profilent déjà à l'horizon. D'après nos confrères du magazine people public qui relaient une information des médias ibériques, Georgina Rodriguez est apparue il y a quelques jours, aux cotés de son compagnon Cristiano Ronaldo avec un imposant diamant à sa main gauche. Quel est le sens de ce bijou? Les fiançailles? Le futur mariage de la star du Real Madrid avec sa dulcinée?

Pour plusieurs observateurs, il n’y a aucun doute, l’international portugais pourrait très prochainement officialiser son union avec la belle brune. Même si l’attaquant Madrilène n’a officiellement rien annoncé, il reste quand même qu’offrir une bague en diamant ne relève pas du simple plaisir. Tout comme son « rival » Lionel Messi qui s’est marié il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo serait sans doute en train de suivre cette même trajectoire.

Notre source indique que c’est à Lisbonne que le capitaine portugais a été aperçu alors qu’il prenait part à une rencontre de Liga Sagres (Championnat portugais) entre les locaux, le Sporting et Tondela au stade José Alvalade. C’est accompagné de Georgina Rodriguez qu’il a pu encourager son club formateur, victorieux (2-0) et actuel leader de la ligue.

Ce que l’on pouvait constater c’est que tous les regards et objectifs étaient tournés vers le couple et surtout vers la très jolie brune. Georgina Rodriguez portait un sublime bijou à l’annulaire gauche. En attendant le probable mariage, l’accouchement de Georgina Rodriguez interviendrait en novembre prochain. Après Cristiano Jr., les jumeaux Eva et Matéo nés d’une mère porteuse aux États-Unis, le futur enfant de CR7 serait une fille. Pour l’heure, la star lusitanienne n’a pas, officiellement, confirmé toutes ces informations.

L’attaquant de 32 ans a déjà purgé 5 matches de suspension. Il a fait son retour sur les terrains avec le Real Madrid en Ligue des Champions contre l’Apoel Tel-Aviv. Au terme de la rencontre, une victoire (3-0) avec à la clé un doublé inscrit.





