Cristiano Ronaldo insulté par Torres Fernando Torres et Cristiano Ronaldo se sont échangés des mots doux après la réalisation d'Isco lors d'Atlético-Real ce mercredi, en demi-finale retour de Ligue des champions (2-1).

L'Atlético de Madrid n'est pas passé loin de l'exploit, mercredi, face au Real Madrid. Les Colchoneros ont mené 2-0 jusqu'à la 42e minute et le but d'Isco, après un énorme travail de Karim Benzema.



Un but qui a douché les espoirs des hommes de Diego Simeone et qui a fait naître des tensions sur le terrain. Après la réduction de l'écart, Cristiano Ronaldo a demandé au Vicente-Calderon de se taire en mettant son doigt sur la bouche, ce qui n'a pas été du goût de Fernando Torres.



"Rentre chez toi idiot"



El Niño s'est empressé de lui dire le fond de sa pensée. Il s'en est pris physiquement au Portugais avant de lui lancer: "Qu'est-ce qui t'arrive, bouffon". Chose à quoi Cristiano a répondu "rentre chez toi idiot!", selon la presse espagnole qui a lu sur les lèvres des deux hommes. Le tout sous les yeux de l'arbitre, qui a tenté de calmer les deux joueurs. L'altercation s'est terminée par un classique "fils de p…" de Fernando Torres. Tout en finesse.



Captée par les caméras de beIN Sports , une autre image a également beaucoup fait parler : celle de l’accrochage entre Cristiano et Fernando Torres à la mi-temps. Agacé d’une faute non sifflée contre lui, « el Nino » n’a pas apprécié non plus le sourire narquois du Portugais à son égard.

