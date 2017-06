Cristiano Ronaldo : les 5 véritables raisons des envies de son départ du Real Madrid révélées Selon Marca, parmi les cinq motifs qui pourraient pousser Cristiano Ronaldo à quitter le Real Madrid, il y aurait l’envie de retourner à Manchester United. D’après le quotidien madrilène, seul les Red Devils et le PSG peuvent se payer la star portugaise.

L’information révélée ce vendredi matin par A Bola a fait l’effet d’une bombe, mais Marca le confirme: Cristiano Ronaldo veut bien quitter le Real Madrid, quelques semaines seulement après avoir réalisé son premier doublé Liga-Ligue des champions. Alors que le quotidien portugais fait état d’une demande de départ « irréversible » de la part de la star des champions d’Europe, le journal madrilène, de son côté, rappelle que Florentino Perez n’a pas pour habitude de retenir les joueurs contre leur gré, et liste les cinq raisons qui poussent « CR7 » à vouloir partir.

La première, et la principale, est l’injustice que Ronaldo ressent vis-à-vis de la plainte pour fraude fiscale déposée par le parquet de Madrid, qui lui réclame 14,7 millions d’euros. Ronaldo aurait l’impression que la justice espagnole souhaite en faire un exemple, du fait de sa célébrité (c’est la deuxième raison). En outre, il reprocherait à son club un manque de soutien dans cette affaire (3e raison), le Real ne s’étant fendu que d’un simple communiqué, et Ronaldo estimerait même que le Real est en partie responsable des problèmes de gestion soulevés par le Fisc, relatifs aux droits d’image du joueur (raison n°4).

Enfin, cinquième et dernière raison, Ronaldo aurait envie depuis longtemps de revenir en Premier League, du côté de Manchester United. Et d’ailleurs, selon Marca, il n’y a bien que deux clubs qui pourraient avoir la surface financière pour réaliser une telle opération: Man Utd… et le Paris Saint-Germain.

source:football



