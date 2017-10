Cristiano Ronaldo, meilleur joueur de la saison 2016-17

La Fifa a dévoilé lundi soir à Londres ses "Best", c'est-à-dire ses prix des meilleurs joueurs, entraîneurs, buts... et récompenser la star du Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Pour désigner le meilleur joueur de l'année, un panel de votants composés des sélectionneurs et des capitaines des équipes nationales, de journalistes et de fans sont pris en compte.



Cristiano Ronaldo a poursuivi son insatiable moisson de titres la saison dernière. Il a à nouveau remporté la Ligue des champions, la douzième de l'histoire du Real, et a enlevé le très relevé Championnat d'Espagne.



En finale de C1, Ronaldo s'est offert un doublé contre la Juventus Turin pour terminer meilleur buteur du tournoi (12 buts), juste devant son rival du Barça Lionel Messi. De quoi rafler tous les prix et rêver d'un cinquième Ballon d'Or.

Avec en guise de lot de consolation la Coupe du Roi, les concurrents du Barça et surtout Lionel Messi, paraissent en retrait. Neymar, passé de Barcelone au PSG cet été pour la somme record de 222 millions d'euros pourrait terminer sur la troisième marche du podium.



Avec AFP



