Cristiano Ronaldo, meilleur joueur du monde, la preuve en chiffres

Intenable lors de la phase finale de cette compétition, CR7 complète un incroyable palmarès, et continue de battre records sur records. Sur un an, le Portugais vient tout simplement de remporter deux Ligue des Champions, un Championnat d’Europe, une Liga, en ce qui concerne les trophées principaux, ainsi qu’un Ballon d’Or. Et nul doute qu’après sa démonstration de ce printemps, un cinquième Ballon d’Or lui tend les bras. A 32 ans, il est en train de prouver qu’en changeant son jeu, pour se rapprocher de l’axe et de la surface de réparation, il parvient à conserver ses incroyables statistiques toujours aux environs d’un but par match.



Cette saison en Ligue des Champions, malgré un départ timide, il termine avec six passes décisives et 12 buts, le tout en 13 rencontres. Concernant les chiffres et les records, ils donnent tout simplement le vertige. Cristiano Ronaldo a ainsi égalé le record d’Alfredo Di Stefano en marquant au moins un but lors de trois finales de Ligue des Champions. Il est bien évidemment le meilleur buteur de cette compétition, avec 105 réalisations. Avec cinq finales de C1, il s’approche de Paolo Maldini et ses 8 finales, un record qui sera toutefois difficile à atteindre. Enfin, grâce à son doublé, le Madrilène a atteint la barre des 600 buts toutes compétitions confondues et qui se répartissent de la façon suivante : 5 avec le Sporting, 118 avec Manchester United, 71 avec le Portugal et 406 avec le Real Madrid.



foot01.com