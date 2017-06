Cristiano Ronaldo présente ses jumeaux après avoir quitté la Coupe des Confédérations

L'ultra compétitif Cristiano Ronaldo a donc créé la surprise jeudi en renonçant à disputer le match pour la troisième place de la Coupe des Confédérations avec l'équipe du Portugal, afin d'accueillir au sein de sa famille un couple de jumeaux, qui seraient nés d'une mère porteuse comme son fils aîné.



Selon la presse portugaise, le petit Mateo et sa soeur Eva sont nés le 8 juin dernier, d'une mère porteuse vivant sur la côte ouest des Etats-Unis, qui aurait perçu la somme de 200.000 euros.



D'ordinaire très soucieux de préserver sa vie privée, le quadruple Ballon d'or s'est finalement exprimé sur le sujet peu après la défaite du Portugal face au Chili en demi-finale de la Coupe des confédérations à l'issue d'une séance de tirs au but (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.).



"J'ai servi la sélection nationale corps et âme, comme toujours, même en sachant que mes deux enfants étaient nés. (...) Je suis très heureux de pouvoir enfin rencontrer mes enfants pour la première fois", a écrit le crack de 32 ans sur sa page Facebook, dans la nuit de mercredi à jeudi.



Au même moment, la Fédération portugaise annonçait dans un communiqué que Cristiano Ronaldo avait été dispensé de jouer le dernier match de la compétition, et de la saison.



Les champions d'Europe affronteront dimanche le perdant de l'autre demi-finale programmée ce jeudi entre l'Allemagne et le Mexique.