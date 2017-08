Cristiano Ronaldo privé de football pour un mois au total

Cristiano Ronaldo ne jouera plus pour les Merengue pour plusieurs semaines. Son expulsion face à Barcelone, en match aller de la Supercoupe d'Espagne (victoire 3-1 au Camp Nou), la Ligue de football espagnole lui a infligé en tout, cinq rencontres de suspension. Un match pour avoir été exclu suite à ses deux avertissements et quatre en plus, pour avoir poussé l'arbitre de frustration après son carton rouge.





Le numéro 7 du Real Madrid ratera ainsi la rencontre retour ce mercredi mais aussi les quatre premières rencontres de Liga, à savoir les déplacements à La Corogne et à la Real Sociedad mais aussi les réceptions de Valence et Levante.



La prochaine apparition de CR7 va donc avoir lieu pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, à savoir le mardi 12 ou le mercredi 13 septembre. Soit quasiment un mois d'absence.



Le Real Madrid a dix jours pour faire appel de cette sanction. L'attaquant portugais a aussi écopé d'une amende de 2800 euros pour son geste.





