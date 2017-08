Cristiano Ronaldo risque jusqu’à 12 matches de suspension !

Entré en jeu à la 58e minute hier soir sur la pelouse du FC Barcelone, Cristiano Ronaldo a revêtu son costume favori, celui de buteur. Deux minutes après que Lionel Messi a égalisé sur un penalty très litigieux, l’ailier du Real Madrid a redonné l’avantage à sa formation d’une frappe superbe dans la lucarne.



Un but suivi d’une célébration en forme de réponse à l’international argentin : CR7 a brandi son maillot devant les tribunes du Nou Camp comme l’avait fait son meilleur ennemi devant celles de Bernabeu il y a quatre mois en Liga.





Cristiano Ronaldo sera suspendu au moins 4 matches



La suite s’est hélas compliquée. Averti pour avoir retiré sa tunique, l’international portugais a écopé dans la foulée d’un second carton jaune pour une simulation loin d’être évidente. Pire, avant de quitter la pelouse, le joueur de 32 ans a légèrement bousculé l’arbitre. Une réaction qui pourrait lui coûter cher. Le quotidien As rappelle en effet que tout comportement agressif envers le corps arbitral expose son auteur à une suspension allant de quatre à douze matches ! D’autant que l’incident a été noté dans son rapport par M. Ricardo de Burgos Bengoetxea…





La commission des compétitions devrait se prononcer d’ici mercredi, date à laquelle se disputera le match retour entre le Real Madrid et le Barça. C’est déjà une certitude, Cristiano Ronaldo n’y participera pas.



