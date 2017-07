Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cristiano Ronaldo va (encore) avoir un enfant! Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 10:50 | | 0 commentaire(s)| Le footballeur vient à peine d'officialiser la naissance de ses jumeaux. Et pourtant, la grossesse de sa compagne actuelle, qui faisait l'objet de rumeurs, est confirmée.





Le footballeur portugais du Real Madrid aura bientôt autant d'enfants que de Ballons d'or! Alors qu'il vient à peine de confirmer la naissance de ses jumeaux Eva et Mateo, l'attaquant est en passe d'être père une quatrième fois. Georgina Rodriguez, la petite amie actuelle du joueur du Real Madrid, attend en effet un heureux événement. La nouvelle a été confirmée par son porte-parole Ruben Malaret au magazine américain " Hollywood Life".

Selon le journal portugais El Correio de Manha, Georgina Rodriguez, sa compagne, serait enceinte de quatre mois et attendrait une petite fille. Georgina deviendrait la première mère d'un enfant de CR7 à habiter avec la star du ballon rond. Cristiano Jr. (7 ans) et les jumeaux sont tous nés de mères inconnues. L'aîné de l'international portugais aurait été conçu lors d'une aventure d'un soir avec une étudiante britannique. Ronaldo aurait payé 11 millions d'euros pour garder son silence. Les jumeaux sont quant à eux nés d'une mère porteuse.



source:L'essentiel/jfe





