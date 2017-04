Critiqué par El Hadji Diouf et Fadiga, Aliou Cissé répond à ses ex-coéquipiers Aliou Cissé, l’actuel entraîneur des "Lions de la Teranga" s’est exprimé il y a quelques jours, pour répondre aux critiques qui lui sont faites par ses anciens coéquipiers de l’équipe nationale sénégalaise en l’occurrence, Khalilou Fadiga et El Hadji Diouf.

Les anciens footballeurs de l’équipe nationale, reprochent à Aliou Cissé sa stratégie de jeu qu’il a mise sur pied. D’après Diouf et Fadiga, la manière dont joue l’équipe nationale du Sénégal n’est ni rassurante ni convaincante.



«Aliou Cissé a toujours été comme ça. Il est toujours certain de ses choix. Ce serait bien qu’il échange avec certaines personnes pour pouvoir enlever cette carapace… », soutenait Khalilou Fadiga. Quelques heures avant, c’était El Hadj Diouf qui reprochait à Aliou Cissé pour ses choix lors de la CAN où le Sénégal s’était incliné face au Cameroun «La faute revient à l’entraîneur, avec de bons choix jamais le Sénégal n’allait perdre face au Cameroun (…) Aliou Cissé croit qu’il a toujours raison…».



Face à ces critiques, Aliou Cissé a fait savoir dans les colonnes de RFI qu’il ne pouvait pas s’ouvrir à tout le monde. En plus, il ne va pas trop considérer les critiques de ses anciens coéquipiers. Principalement celles formulées par El Hadji qu’il considère comme son petit frère.



«Je n’ai pas de soucis avec cela. Diouf, c’est mon petit frère que j’aime bien. Quand on se voit, on parle de foot. El Hadji Diouf est venu manger avec nous plusieurs fois. Il est venu à nos entraînements plusieurs fois. Je lui ai ouvert la porte de la sélection et il a parlé plusieurs fois aux joueurs. Fadiga est venu combien de fois voir les joueurs ? Lors de notre dernière séance pour aller à la CAN, Fadiga était là pour parler aux joueurs.



Omar Diallo (ancien gardien international) est venu manger avec les joueurs et leur a donné des conseils. Moussa Ndiaye également.



Tony Sylva (entraîneur des gardiens), Omar Daf (assistant technique occasionnel) Lamine Diatta (coordinateur) sont avec moi. Après on veut me parler d’ouverture ? Mais de quelle ouverture, me parle-t-on ? Il faut être sérieux. Je ne peux pas m’ouvrir à tout le monde parce que j’ai aussi des idées. Il faut me laisser les mettre en place. La discussion, l’échange, j’ai toujours aimé, mais quand je lis certaines choses, je préfère en rigoler», réplique le sélectionneur national des «Lions».



« Toute ma vie, j’ai été dans le milieu. J’ai été critiqué en tant que joueur, maintenant c’est en tant que sélectionneur. Ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de vivre », conclut Aliou Cissé. Pour le moment, le souci d’Aliou Cissé c’est de battre le Burkina Faso à Dakar le 28 août et se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

