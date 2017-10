Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Critiquée à cause de la couleur de sa peau, elle brise toutes les règles de beauté et devient top model Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 18:16 | | 0 commentaire(s)|

Si sa couleur de peau était auparavant considérée comme son plus grand défaut, aujourd’hui, on peut dire qu’il s’agit de son plus grand atout.





En effet, Nyakim Gatwech a une couleur de peau unique dû à sa forte pigmentation. Originaire du soudan, ce splendide top-model a, durant un bon moment, subi des critiques désobligeantes à cause de la couleur de sa peau, mais ceci ne l’a pas empêché de se lancer dans la mode.



À l’âge de 14 ans, elle est obligée de fuir son pays d’origine pour rejoindre les Etats-Unis à cause de la guerre civile. Très fière de ses origines africaines, elle ne rate pas une occasion de le démontrer.

« Ma famille vient d’un village appelé Mawut, au Soudan, mais je suis née à Gambella, à la frontière avec l’Éthiopie, c’est là que j’ai grandi. Ce qui est phénoménal à Mawut comme à Gambella, c’est la richesse de la culture et la force du lien qui unit la communauté.»



Souvent prise pour cible, elle porte aujourd’hui la casquette de défenseur et prône l’acceptation de soi.

D’ailleurs, sur une de ses publications sur instagram, voici la légende qu’elle avait mise : « Le noir est audacieux, le noir est beau, le noir, c’est de l’or … Ne laissez pas les normes européennes ou américaines endommager votre âme africaine.



