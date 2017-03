Croissance: l'UEMOA table sur 7 % en 2017

« Pour l'ensemble de l'année 2016, la croissance économique de l'Union est estimée à 6,8 %, après 6,6 % en 2015. Les projections tablent sur une progression du PIB réel de l'Union de 7,0 % en 2017 », vient d'indiquer la BCEAO à l'issue d'une réunion, à Dakar, de son comité de politique monétaire. Celui-ci indique qu'au cours de l'année 2016, les opérations financières des États se sont soldées par un déficit global de 4 % du PIB.



Hausse des dépenses courantes mais des investissements également

Selon la BCEAO : « L'évolution des finances publiques des États membres de l'Union en 2016 reste marquée par une hausse des dépenses courantes ainsi que par la poursuite des efforts d'investissement dans les infrastructures et les secteurs sociaux, dans un contexte de faible mobilisation des ressources extérieures et de stagnation du taux de pression fiscale.». Et d'ajouter que « le respect à l'horizon 2019 de la norme communautaire de 3 % du PIB pour le déficit budgétaire par État implique le renforcement des efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques ».



Inflation contenue, taux directeurs inchangés

Sur un autre plan, le comité de politique monétaire fait savoir qu'à l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation, en glissement annuel, est projeté à 1,7 %, en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la BCEAO.



Il précise par ailleurs qu'il a décidé de maintenir inchangés les taux directeurs de l'institut d'émission. « Ainsi, le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de liquidités reste fixé à 2,50 %, niveau en vigueur depuis le 16 septembre 2013 et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est maintenu à 4,50 %, niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2016 », précise-t-on du côté de la BCEAO.