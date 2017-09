Crystal Palace: Pape Souaré a rejoué, un an après son grave accident Pape Souaré a rejoué, mardi soir, lors du troisième tour de League Cup entre Crystal Palace et Huddersfield. Un peu plus d’un an après son grave accident de la route.

Victime d’un grave accident de la route le 11 septembre 2016, Pape Souaré a refoulé une pelouse en match officiel pour la toute première fois, mardi soir, lors du troisième tour de League Cup entre Crystal Palace et Huddersfield.



Le Sénégalais de 27 ans, passé par le LOSC, est entré en jeu dès le début de la seconde période, à la place de Jeff Schlupp. Un miracle, alors que certains lui prédisaient l'arrêt définitif de sa carrière.



Un match difficile mais gagné par les coéquipiers de Pape Souaré par le plus petit score d’un but à zéro (1-0).





