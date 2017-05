Cuisine rapide: Œufs cocotte

Faites chauffer 1 litre d’eau. Allumez le four sur th.7 /210° et beurrez 6 ramequins.

Déposez le coulis de tomate dans le fond des ramequins, cassez les oeufs par-dessus, salez, poivrez, ajoutez 1 tranche de tomate et du cerfeuil ciselé.

3.

Posez les ramequins dans un plat à four, versez l’eau chaude autour et faites cuire au bain-marie 12 à 15 mn en fonction de votre four. Servez aussitôt.