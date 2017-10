Cumul de fonctions: Un vent de colère souffle sur la Cour suprême

Le Premier président Mamadou Badio Camara ne fait toujours pas l’unanimité depuis le prolongement de son mandat, décidé de force par le chef de l’Etat à la suite de la loi sur le statut des magistrats que l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) avait jugé scélérate et inique.



Mais, c’est surtout son mode de management qui fait grincer les dents, selon le quotidien L’As qui fait état d'un pic atteint. En effet, d’après ce journal, il a fait nommer le magistrat Abdoulaye Ndiaye qui cumule à lui seul, deux postes judiciaires alors qu’il y a de très nombreux hauts magistrats compétents qui se tournent les pouces.



En plus d’être secrétaire général de la Cour suprême, le juge Ndiaye est également président de la chambre administrative, l’une des plus stratégiques puisqu’il connaît des affaires d’abus d’autorité et de tous les conflits administratifs.