DANGER : les plages de Saint-Louis non surveillées

Le danger est imminent à l’Hydrobase de Saint-Louis et sur les autres lieux de baignade de la ville. Déjà, en début de la période des grandes vacances, trois cas de noyade y ont été enregistrés.



Aucun surveillant de baignade n’a reçu mandat de la part de la Commune de Saint-Louis, de reprendre le travail, au moment où le nombre de maîtres-nageurs devrait être revu à la hausse du fait de la forte affluence qui sévit sur ces lieux.



À défaut de pouvoir surveiller leurs enfants, eux-mêmes, les parents doivent leur interdire les baignades jusqu’à nouvel ordre. En attendant que les turbulences des législatives passent et que les autorités politiques reprennent conscience, de l'impérieuse nécessité de protéger la jeunesse.



