DEESSE MAJOR dans LERAL HIP HOP GALSEN : "J'incarne la féminité et le charme dans le Hip-hop Galsen. On ne devait pas m'emprisonner juste pour avoir porté un short et un débardeur" Après OMG, AHLOUL BRICK, la sulfureuse DEESSE MAJOR" est l’invitée choc de LERAL HIP-HOP GALSEN". Leral.net a lancé une émission exclusivement dédiée au Hip-Hop Galsen dans toutes ses composantes sur Leral Tv. Galanterie oblige, les femmes ont été à l’honneur avec OMG et DEESSE MAJOR". Peace…

