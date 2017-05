DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE : La Chambre d’accusation retient Khalifa Sall en prison LA Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a statué, ce matin sur les demandes de liberté provisoire de Khalifa Sall. Au final le maire de Dakar et ses coïnculpés, restent à Rebeuss puisque la juridiction du deuxième degré a conforté le Doyen des juges dans sa décision.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi donc les craintes des proches du maire de Dakar que les juges d’appel suivent le réquisitoire du parquet général se sont confirmées. En effet, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé, ce mardi 2 mai 2017, le rejet de la demande de liberté provisoire de l’édile de Dakar et Cie.



La décision qui avait été prise le 3 avril dernier par le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar, Samba Sall. C’est par la suite que les conseils du maire de Dakar, non content de la décision du magistrat instructeur, avaient interjeté appel à la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar.



Pour mémoire, le maire de Dakar et certains de ces collaborateurs avaient été envoyés en prison le 07 mars dernier pour détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliards de Fcfa, dans l’affaire dite de la caisse d’avance à la mairie de Dakar.



Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook