DEPARTEMEMENT DE KANEL : DAOUDA DIA PLEBISCITE

Notamment à Wedddou Bosseya dont est originaire le Questeur, Daouda Dia investi tête de liste départementale. Elle a remporté les cinq bureaux de vote avec une écrasante majorité. A titre d’exemple, Benno s’est récolté 1745 voix contre 75 pour la coalition Gagnante Wattu Senegaal. Soit 95,06 % des votes, avec un taux de participation estimé à 68,17 %. Dans la commune de Orkadiéré également, c’est la même razzia. Puisque sur les 10478 suffrages valablement exprimés, BBY a obtenu 9365 voix contre 563 pour Wattu Senegaal. Soit 89,38 % des suffrages.



Satisfait de ses résultats qui feraient également tache d’huile dans l’ensemble du département, Daouda Dia a déclaré qu’il est loin d’être surpris. Et pour cause, soutient le frère de Harouna Dia que nous avons joint au téléphone : «nous n’avons pas seulement attendu la veille des élections pour venir parler aux populations. Au contraire, nous sommes en contact permanent avec elles et nous faisons tout notre possible pour satisfaire les besoins».



Et d’ajouter : «le Président de la République accorde une attention particulière au niveau du monde rural avec notamment la Couverture maladie universelle, les bourses de solidarité, l’électricité rurale, la lutte contre l’enclavement avec des routes et des pistes de production mais surtout avec le PUDC où des villages et des hameaux ont pu disposer de l’eau potable». Investi sur la liste Nationale en 2012, cette fois, le Questeur est allé au charbon en se faisant investir sur la majorité. Pari risqué. Mais pari réussi !