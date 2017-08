Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici DIAPO-VIDÉO: Qui est cette "Kim Kardashian" marocaine qui enflamme le web? Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian a de la concurrence! Depuis hier soir, la photo d'une jeune marocaine lui ressemblant comme deux gouttes d'eau fait le tour des réseaux sociaux et déclenche une avalanche de commentaires. Qui est cette Kim Kardashian marocaine qui crée l'engouement et suscite tant de convoitises?

© Copyright : DR Formes généreuses, taille de guêpe, chevelure couleur ébène... Il n'en fallait pas plus aux internautes pour qu'ils se mettent dans tous leurs états et se demandent ce que diable fait Kim Kardashian au Maroc, après la diffusion de cette photo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir.





© Copyright : DR Evidemment, il ne s'agit pas de la vraie Kim Kardashian. La vraie, elle, a d'autres chats à fouetter. Entre ses enfants, sa fortune, son émission, ses soeurs, sa mère, son mari, et, bien sûr, ses formes généreuses... Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alors, qui est au juste cette créature au physique avantageux qui fait tourner les têtes?







Selon le site Barlamane.com, cette jeune femme n'est autre que Majda Benfayda. Elle est la "fille d'une grande famille de la capitale ismaélienne", indique le média arabophone. Sur les clichés qui ont fait le tour de la Toile, il s'agissait de la cérémonie d'inauguration d'un groupe scolaire à Meknès intitulé "Gustave Eiffel", situé à l'entrée de la ville dans la commune d'Aït Ouallal.



Le sosie marocain de l'épouse de Kanye West était présente en remplacement de sa mère, qui est en fait la directrice générale de l'établissement, précise Barlamane.com. Etaient également présents à l'événement, certains membres de la famille Benfayda, le gouverneur de Meknès mais aussi d'autres personnalités, poursuit le site.





