DIFFICULTES AU PORT DE DAKAR : Les acteurs réclament une autorité de régulation La concertation entre l’Etat et le secteur privé, a été le prétexte pour Serigne Dia Ndongo, représentant des commerçants, d’interpeller le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sur la situation au port de Dakar.



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 08:30 | | 1 commentaire(s)|

Selon ce représentant des commerçants, il faut changer la situation qu’il y a au port de Dakar où les commerçants et autres hommes d’affaires ont beaucoup de problèmes. «Au Port, il y a une arnaque du fait de la situation de monopole dans la manutention avec des prix que rien ne justifie», assène M. Ndongo. Il est appuyé par un de ses collègues qui considère qu’il faut une autorité de régulation au Port de Dakar car le Pad est actionnaire dans toutes les concessions qu’il y a dans cette entreprise et on ne peut pas être juge et partie. Par rapport à cette situation, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a pris note et confié qu’il va saisir le Président pour une décision finale.

Tidiane Diouf lejecos

