DOSSIER RANGE ROVER: Un mandat d'arrêt international sur la tête du footballeur Ibou Touré Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Décembre 2016 à 00:00 | | 0 commentaire(s)| Les choses bougent une nouvelle fois concernant l'affaire du Rang Rover impliquant le chanteur Waly Seck et son ami footballeur Ibou Touré. Selon les informations du quotidien « Enquete » le juge Yakham Lèye, a suivi le réquisitoire introductif du Procureur de la République. Il a décerné un mandat d'arrêt international contre le footballeur, Ibou Touré.



L’ancien pensionnaire de l’équipe nationale de football du Sénégal, Ibou Touré peut bien se faire des soucis. Et pour cause, un mandat d’arrêt international plane sur sa tête et il ne pourra pas s’en débaraser avec un coup de tête comme il sait si bien le faire avec un ballon. En effet il y’a eu rebondissement dans l’affaire de la Range Rover mise frauduleusement en circulation et qui avait valu au chanteur Waly Seck une inculpation et un placement sous contrôle judiciaire.



L’affaire a été mise à nue lorsque que l’entrepreneur, Pape Dièye, qui avait acquis la voiture pour 26 millions auprès du commerçant Pape Niang, avait saisi la justice après avoir longtemps attendu, en vain, pour obtenir les pièces du véhicule. Ce dernier, cueilli, révélait que c’est Wally Seck qui lui avait vendu la voiture. Laquelle était une propriété du footballeur, Ibrahima Touré, qui l’a acheté auprès d’un immigré du nom de Lamarana Diallo.



Le transitaire avait réclamé la carte grise du véhicule pour le dédouanement. Le courtier, Baye Fall, lui avait servi un certificat de perte qui s’avéra faux. Ce qui a poussé Pape Dièye à saisir la justice. La Division des investigations criminelles avait été saisie. L’enquête préliminaire bouclée, le dossier avait été transféré au juge du 2e cabinet, Yakham Lèye. Le commerçant Pape Niang et le courtier Baye Fall avaient été inculpé et placés sous mandat de dépôt. Wally Seck s’en était tiré avec un contrôle judiciaire. Et Ibou Touré est maintenant recherché.



Début décembre, Baye Fall avait obtenu la liberté provisoire dans cette affaire. Il était intervenu dans le dossier du véhicule 4×4 Range Rover, a été libéré par la chambre d’accusation. Baye Fall avait aidé Pape Massylla Niang, à qui Waly Seck avait vendu le véhicule, à se procurer des pièces pour la Range Rover. Selon la version de Pape Massylla, d’après qui Baye Fall aurait agi sur instruction de Waly Seck. Cependant, devant le juge d’instruction, Waly Seck a dégagé en touche jurant n’avoir jamais été au courant que les deux s’étaient rencontrés. Baye Fall, à son tour, a nié les faits.







Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)



