DR Ibrahima Mendy, APR Ziguinchor : "Gadio attaque Macky Sall parce qu’on lui a retiré le dossier du Conseil de Sécurité»

Les propos tenus mardi dernier à Ziguinchor par le Dr Cheikh Tidiane Gadio sur la gestion du Président Macky Sall n’a pas laissé indifférents les partisans de ce dernier dans la capitale du Sud. Face à ce qu'ils considèrent comme une attaque, ils n'ont pas attendu longtemps pour laver l'affront. C’est le Dr Ibrahima Mendy, responsable politique APR de Ziguinchor qui apporte la au leader du MPCI.



Dans une déclaration, Dr Mendy réduit "les attaques" de Monsieur Gadio à une "simple entreprise de règlement de compte politicien". A l’en croire, le secret de cette sortie de l'ancien, ministre des affaires étrangères contre le chef de l’Etat, "réside dans son amertume de se voir retirer de la bouche son pain béni que constituait le dossier du Conseil de Sécurité".



"Le président Macky Sall lui a enlevé de la bouche sa sucrerie faite du dossier du conseil de sécurité. Donc, quand il ne ressent plus le miel qu’il avait dans la bouche, il se met à vouloir critiquer », peste Dr Mendy. Qui prévient : "qu’il (NDLR:Dr Cheikh Tidiane Gadio) sache que Ziguinchor n’est pas un jardin de promenade de politiciens en mal de popularité, qui ne connaissent même pas les réalités du pays et qui cherchent à faire du chantage au Président de la République".



Dr Ibrahima Mendy pense en effet que Gadio qui, selon lui, "passe son temps à pavaner de pays en pays pour faire son fameux lobbying en se faisant passer pour un expert international dans la politique", ne chercherait qu’à faire chanter le Président Macky.



Il estime toutefois que c’est peine perdue, car "les préoccupations principales du Président Macky Sall, sont d’assurer le développement du pays et les meilleures conditions de vie de ses populations », soutient-il. Un pari que, à son avis, le Chef de l’Etat est entrain de réussir de fort belle manière comme l’attestent ‘’les indicateurs de performances économiques qui sont au vert et les bonnes notes attribuées au Sénégal par les Grandes Institutions du monde’’.



Dr Chaikh Tidiane Gadio avait récemment fait une sortie à Ziguinchor pour critiquer le projet du Train Express Régional (TER) lancé par le président Macky Sall pour desservir dans un premier temps la banlieue.