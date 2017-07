DROIT DE REPONSE-Ndary TOURE, coordonnateur départemental de Nioro du Rip pour la coalition JOYYANTI: "Nous démentons avec la plus grande énergie les propos des responsables politiques de BBY à Nioro..." Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2017 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|







Ndary TOURE, coordonnateur départemental de Nioro du Rip pour la coalition JOYYANTI: « Nous démentons avec la plus grande énergie les propos des responsables politiques de BBY à NIORO relayés par le site internet DakarActu ce samedi 22 juillet 2017 ».





Les populations de SABAKH et de la commune de Kayemor en particulier, ont eu la surprise et le regret de lire sur le site internet de Dakaractu, des m... proférés par des adultes responsables, qui sont censés nous gouverner. Il semble pourtant que Abdou NDIAYE de BBY qui a été joint au téléphone par DakarActu, n'était pas sur les lieux où se sont déroulés les faits. Dans ces conditions, en bon père de famille, il doit rester véridique.



Les faits sont les suivants : après 45 minutes de querelles provoquées par le camp de la coalition BBY, dirigé par Aly Mané et Lamine Dieng, c’est la caravane de BBY qui a reculé sous les huées de nos jeunes militants et de la population, malgré les 30 véhicules dont ils disposaient pour nous impressionner. Les voitures ne combattent pas, ce sont les hommes et leurs convictions qui déterminent la force.



Oui, avec l'argent du contribuable, ils ont pu avoir 30 véhicules et gaspiller notre argent. Mais avec nos « 4 voitures et notre dizaine de militants » comme le dit Abdou Ndiaye, ce sont eux qui ont « pris la tangente ». Car la population de l'arrondissement de Medina SABAKH, la commune de Kayemor en particulier, est derrière le Président Abdoul MBAYE.



Kayemor, commune dans le département de Nioro ne regroupe que des militants de la coalition JOYYANTI. Notre ralliement à la coalition JOYYANTI se justifie par le riche parcours du Président Abdoul MBAYE, le nouveau projet de société qu’il présente à nos concitoyens, et surtout sa crédibilité.



C'est déplorable de prendre notre localité, qui regroupe 55% de l'électorat du département comme une zone composée d’illettrés qui n'ont pas l'accès à l'internet. Tout Kayemor est en colère suite à ces m... et vous, Aly MANE suppléant; Lamine DIENG plénipotentiaire, Abdou NDIAYE responsable politique à Keur Mabadiakhou, Ablaye CISSE, Maire de la commune de Kayemor tous de BBY devrez rendre compte de vos actes.



Heureusement, à Kayemor, malgré vos tentatives d’intimidation puériles, la rencontre chaleureuse entre la délégation de la coalition JOYYANTI et ses militants et sympathisants, a été un franc succès.



Ndary TOURE

Investi sur la liste nationale de la Coalition JOYYANTI

Leader du mouvement BOKK LIGUEY LE SABAKH



