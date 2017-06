DROIT DE REPONSE en date du 9 juin 2017: Diffamation de Nafissatou Bâ et son fils Bocar Fall contre M. Aboubakry Bâ AU NOM DE LA FAMILLE BA, DES AMIS, DES COLLEGUES DE TRAVAIL ET DU VOISINAGE DE DIEUPPEUL,NOUS DÉNONÇONS LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES ET MENSONGÈRES DE NAFISSATOU BA RETRAITÉE, DIVORCEE DE WALY FALL ET SON FILS BOCAR FALL SANS EMPLOI.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|



Nous dénonçons avec rigueur et fermeté les allégations proférées contre Mr Aboubakry BA et l’utilisation détournée par la procédure judiciaire initiée par Nafissatou Ba divorcée de Fall, RETRAITEE et par son fils Bocar Fall sans activité professionnelle. Comment un chômeur qui ne travaille pas et qui squatte une chambre de la maison familiale peut-il disposer de tels bien ?

Nous rappelons pour mémoire que les oncles de Bocar Fall : Messieurs Aboubakry Ba et Boubacar Ba ont facilité son visa d’études pour l’Etranger et lui ont donné de l’argent de poche. Mme Fatou Niasse Epouse de Feu Bocar Ba a élevé les trois enfants de Nafissatou Ba, tout en leur donnant un toit et ce pendant plus de 40 ans (logés, nourris),

Quelle reconnaissance de leur part ? Le cynisme de Nafissatou Ba divorcée de Fall et de ses enfants est arrivé à son paroxysme.

Le fils de Nafissatou Ba, divorcée de Fall – Bocar Fall – a dans le passé été écroué pour vol et son environnement semble tourné selon des dires vers cela ..Vrai ou faux… nous ne rentrons pas dans ce débat.

Nous ne sommes pas là pour étaler les problèmes familiaux, mais nous remarquons simplement que Nafissatou Ba divorcée de Fall et son fils tentent par tous moyens d’usurper la maison familiale, compte tenu du fait que la majorité des membres de la famille BA vit à l’étranger.

Mr AboubakryBA est accusé à tort : il n’habite pas la maison familiale ; Mr Aboubakry a sa propre maison ; et de surcroit, le jour en question où les plaignants l’accusent, il était à son poste de travail.

Ce jour de réparation des dégâts des eaux dans les chambres de la maison familiale, huissiers et menuisiers étaient présents et ont exécuté l’ordre de la Chef de Maison Mme FatouNiass épouse de Feu Bocar BA ; un pv d’huissiers en apporte la preuve de la NON PRESENCE DE Mr Aboubakry BA.

Pourquoi cet acharnement de Nafissatou Ba divorcée de Fall et son fils Bocar contre tantôt le frère ainé, et là contre Mr Aboubakry Ba. ? POURQUOI CETTE HAINE CONTRE LA FAMILLE car Nafissatou Ba et Bocar Fall ne communiquent avec aucun membre de la famille. LOGES GRATUITEMENT dans la maison familiale, ILS CHERCHENT néanmoins A NUIRE, à manipuler et ou à usurper et diffamer…à intimider sa propre mère régulièrement, la menaçant devant témoins (ce qui a fait l’objet d’une plainte auprès de la police).

Le chef de quartier peut en témoigner… Mr Aboubakry BA est un Grand Monsieur… tout le monde en témoigne car il assiste au quotidien sa mère âgée de plus de 80 ans..

Nous confirmons, la famille BA dans leur majorité, les amis, les collègues et le voisinage que Mr Aboubakry Ba, homme respectable et respecté n’a rien à voir avec ce scénario écrit d’avance par les Plaignants pour tenter de le discréditer et lui porter préjudice.

Les plaignants sont les propres voleurs de leurs biens (argent et autres.) s’ils existent réellement car comment un chômeur peut disposer de tels biens et non de son propre toit.

La vérité finira toujours par triompher sans soudoyer personne ; nous avons confiance en la Justice Sénégalaise, et à la Justice Divine.

Attaquer MrAboubakry Ba et obliger sa mère âgée de plus de 80 ans à venir témoigner à la barre restera dans les mémoires des sénégalais….

Famille Feu Bocar BA, Mme Fatou Niass épouse Feu Bocar Ba

Le Voisinage, des cousins et cousines, des parents et des amis ont été signataires de ce droit de réponse destiné aux journaux.

Dernière minute : Mr Aboubakry BA est libéré et aucune charge n’est retenue contre lui.



LA FAMILLE



Source http://gawlo.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook