Daaka de Médina Gounass: Abdoulaye Daouda Diallo condamne la publication d'images des victimes et menace

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a déploré hier la publication sur Internet d'images des victimes de l'incendie qui a ravagé mercredi le Daaka de Médina Gounass. "Beaucoup de photos et des séquences de vidéos des blessés de l'incendie sont publiés sur les réseaux. Ce n'est pas du tout joli à voir et peut choquer les familles éplorées " a-t-il regretté.



Sans entrer dans les détail, il n'a pas exclu de sévir contre les coupables. Abdoulaye Daouda Diallo qui était la tête d'une forte délégation ministérielle s'est rendu hier, en fin de matinée, sur le site du Daaka de Médina Gounass, après un passage à l'hôpital régional de Tambacounda pour rendre visite aux blessés graves qui y sont internés puis au centre de santé de Médina Gounass où sont hospitalisés des blessés légers.



Le ministre a bouclé sa visite chez le khalife où il a fait part des directives du chef de l'Etat qui s'engage à prendre en charge les blessés, mais aussi à assurer leur transfèrement à Dakar, au besoin.



Avec L'Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook