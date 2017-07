Dagana: Une centrale solaire photovoltaïque pour alimenter la station pompage de l’Union paysanne des sections villageoises

C’est ce vendredi qu’aura lieu à Dagana (Nord Sénégal), le lancement du démarrage des travaux de construction d’une centrale solaire photovoltaïque qui servira à alimenter la station pompage de l’Union paysanne des sections villageoises.



Cette initiative salutaire et inclusive pour les populations laborieuses du monde rural de Dagana, qui devrait se concrétiser dans un délai de cinq mois, est placée sous le parrainage de son Excellence le Président Macky Sall et à l’initiative de Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur Général de la Sénélec.



C’est un projet financé par « GreenWish », une société d’investissement spécialisée dans les énergies renouvelables en Afrique subsaharienne, dans le cadre de la politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) de la société Sénergy 2.



Il faut préciser aussi que GreenWish, qui met l’accent sur le développement d’un modèle économique social et environnemental inclusif, sera aussi en collaboration avec VINCI et la SAED (Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta).



Depuis les réformes hardies de l’ex-Premier ministre, feu Habib Thiam, avec l’aménagement de la cuvette Dagana-Gaé, cette centrale reste une innovation historique à Dagana où le soleil est presque toujours de plomb.



Force aussi est de constater que cette centrale solaire photovoltaïque devrait complètement changer le quotidien des populations laborieuses du monde rural de Dagana, qui vivent depuis quelques années des difficultés, notamment avec une pluviométrie déficiente et des dettes à la pelle.



Le Walo, terre du vénéré Seydi El Hadj Malick Sy, Ndaté Yalla et de Ndjeumbeut Mbodj, ne remercia jamais assez Mouhamadou Makhtar Cissé, le Directeur Général de la Sénélec, pour cette initiative inclusive et prospective.



Massène DIOP Leral.net