Dahra Djolof : Bientôt un siège pour la mutuelle des éleveurs du Sénégal Les éleveurs du Sénégal se sont retrouvés à Dahra, samedi, pour la pose de la première pierre de leur mutuelle d’épargne et de crédit. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs guides religieux, dont le Khalife général de Khadres à Darou Salam, Cheikh Adramé Aidara. Il y avait également des autorités politiques et locales, ainsi que le directeur de la Modernisation et de l’equipement rural, Samba Ndiobene Ka, l’inspecteur Mamadou Cissé du ministère de l’Elevage, entre autres.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Les éleveurs venus de tous les coins et recoins du Sénégal ont salué les efforts du gouvernement dans le cadre de la relance du secteur de l’élevage, notamment la clôture du ranch de Dolly, avec un mur long de 120 mètres, la piste rurale qui relie Linguere à Dolly, la subvention de l’aliment de bétail à travers l’opération sauvegarde du bétail, la criminalisation du vol de bétail…



Autant d’efforts consentis par les pouvoirs publics pour booster le secteur de l’élevage dans la zone sylvo-pastorale, a souligné l’honorable député Aliou Dembourou Sow, président de la Convergence des éleveurs républicains et par ailleurs,, président du Conseil départemental de Ranérou.



Pour l’honorable député Adama Sow, Président du Conseil d’Administration (PCA) de la mutuelle des éleveurs du Sénégal, le président de la République a octroyé une ligne de crédit de 10 millions de francs Cfa le 30 juin 2015 aux éleveurs. Cela, pour améliorer le fonctionnement de l’institution.



« Le président nous a décorés à la récente journée de l’élevage tenue à Ndioum le 8 janvier 2017. Depuis sa création en 2003, la mutuelle a été toujours au chevet des éleveurs en leur donnant des prêts pendant les périodes de soudure. C’est pourquoi les éleveurs ont solennellement demandé au chef de l’Etat, de tenir la journée nationale de l’élevage 2018 à Dahra qui va coïncider avec l’inauguration des nouveaux locaux de cette institution financière » a lancé Adama Sow.



Vox Populi

