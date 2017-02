Dakar –Bulletin d’informations économiques africaines pour la journée du mercredi 22 février : Grâce à la stratégie « Sénégal numérique 2016-2025 », la contribution de l’économie numérique au Produit intérieur brut (BIP) du Sénégal, de 10 % actuellement, peut s’élever à 15 %, a assuré mardi le président de l’Organisation des professionnels des technologies de l’information et de la communication (OPTIC), Antoine Ngom.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2017 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|

« Le numérique a une position très forte au Sénégal, avec une contribution au PIB de 10 %. Avec ce nouveau plan stratégique, nous pouvons facilement aller à 15 %. On va, main dans la main, œuvrer à la réalisation de ce plan », a dit M. Ngom en marge de l’ouverture de la deuxième édition du Salon international des professionnels de l’économie numérique en Afrique (SIPEN).

Sénégal-Economie-Compétitivité

La compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 1,1% en novembre 2016 par rapport au mois précédent, indique une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Cette situation traduit la dépréciation du franc CFA (moins 0,7%) par rapport aux monnaies des pays partenaires conjuguée à un différentiel d’inflation favorable (moins 0,4%), avance la DPEE.

Sénégal-Economie-Mines

Le deuxième rapport 2014 de l’ITE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives) publié en octobre dernier évalue à 109 milliards de francs CFA la contribution du secteur extractif au Sénégal (Mines et Hydrocarbures) à l’économie nationale.

« Pour 2014, il est important de préciser qu’il y a eu également des revenus exceptionnels provenant du contentieux entre l’Etat du Sénégal et Arcelor-Mittal, qui a versé 49 milliards de francs CFA dans le budget de l’Etat », a signalé Jean François Faye, chargé de communication du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE), cité par l’APS.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook