Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop s’est loué un bus avec chauffeur, carburant et mécanicien pour...40.000 fcfa. Révélations sur le contrat du DG de D.D.D AVEC... D.D.D :

Le contrat signé par Me Moussa Diop avec Dakar Dem Dikk qu’il dirige révèle qu’il a loué un bus, avec chauffeur et mécanicien pour la somme de...40.000FCfa. Ce, alors que les bus étaient mobilisés de 12 heures à 22 heures. Retour sur le contrat de location de bus que Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk, a signé avec...Me Moussa Diop, leader politique du mouvement AG/Jotna.



Au-delà de ce fait inédit, Libération a découvert une grosse curiosité en épluchant ce contrat unique dans son genre. Dans l’article 3 du contrat signé le 13 mai il est écrit que Ddd s’engage à «déterminer avec l’organisateur l’itinéraire des bus ; mettre à la disposition de l’organisateur 100 autobus Ashok Leyland urbain en bon état de fonctionnement, cent conducteurs professionnels, le carburant et l’encadrement technique si nécessaire. »



En contrepartie, Me MoussaDiop devrait payer la somme de 4 millions de FCfa. En clair, chaque bus avec chauffeur, carburant et mécanicien a été loué pour la somme de...40.000 FCfa. Sans être des experts en transport, il est évident que ce montant pose problème. Qui plus est, les bus et les chauffeurs ont été loués de 12heures à 22heures.



Me Moussa Diop pourra toujours dire qu’il s’est engagé dans le contrat à assurer la…restauration des chauffeurs et des mécaniciens qui patientaient à la Place de la Nation (Colobane, Dakar) pendant qu’il tenait son meeting et brocardait l’opposition. Dans tous les cas, cette affaire a été très mal vue au sommet.



Comme nous l’écrivions, le Président avait déjà tapé sur la table pour exiger le retrait des affiches placardées dans tout Dakar par le DG de DDD. Macky Sall avait en même temps interpellé le ministre des Transports terrestres Mansour Elimane Kane qui, sur le papier, a DDD sous sa tutelle.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)

