Dakar : Mort tragique de deux étudiants marocains sur la Corniche ouest

Etudiants en cinquième année de médecine dentaire à la faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odontologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, H.A et M.R sont décédés dans un accident de la circulation.



Le drame est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la Corniche ouest, aux environs de 3h00 du matin.



«Les deux étudiants marocains se trouvaient à bord d’une moto qui roulait à grande vitesse et qui est venue percuter le terre-plein central qui sépare les deux voies de la corniche », a déclaré à la MAP (Agence Marocaine de Presse), le président de l’Association des étudiants marocains au Sénégal, Youssef Lotfallah, repris par afrique.le360.



Selon lui, l’un d’eux est décédé sur le coup tandis que l’autre a rendu l’âme lors de son évacuation à l’hôpital Principal de Dakar.



Pour leur part, les autorités marocaines viennent d’annoncer la prise en charge des frais liés au rapatriement des deux corps.