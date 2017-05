Dakar abrite le Colloque international sur « Religions et migrations », ce jeudi

Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies (Dakar) et MOVIDA/Institut de Recherches pour le Développement (IRD) en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer organisent un Colloque international sur "Religions et migrations. Construire ensemble par les mobilités religieuses », ce jeudi 18 mai à partir de 9H au siège de la Fondation à Mermoz.





Ce colloque est une rencontre d’échanges sur les mobilités religieuses ainsi que leurs incidences dans les politiques migratoires qui ont été rarement analysées sous l’angle des nouvelles configurations géopolitiques et de la mondialisation du croire. Partant du fait que les migrations internationales ont attiré toute l’attention au détriment de celles intracontinentales aux énormes enjeux à l’heure où les conflits et les instabilités diverses reconfigurent les espaces et structurent les mouvements de populations. D’éminents chercheurs sont attendus pour une réflexion poussée sur la porosité des frontières la transnationalité des acteurs religieux ainsi que des nombreuses interrogations qui animent les débats scientifiques et suscitent les projections les plus floues chez les acteurs étatiques et leurs partenaires internationaux en Afrique subsaharienne comme au Maghreb.





Ce colloque qui verra la participation de chercheurs et d'acteurs de la société civile donnera lieu à plus de concertations entre les décideurs qui planifient l’action publique et les experts des questions religieuses et migratoires.



Placé sous la direction scientifique des Professeurs Bakary Sambe de l’UGB de Saint-Louis et Sophie Bava (MOVIDA/IRD), cet évènement verra la participation d’éminents chercheurs sénégalais, français, marocains mais aussi du Canada comme le géographe Dr. Cheikh Guèye d’Enda Tiers-Monde, Pr. Marie Brossier de l’Université Laval (Canada), Dr. Haoues Seniguer de Sciences Po Lyon (France), Dr. Johara Beriane du CREPOS, en plus d’acteurs religieux tels que Serigne Abdou Aziz Mbacké, initiateur du projet Majalis.



Pour les organisateurs, il sera question de conduire une réflexion concertée sur les questions migratoires non sans s’arrêter sur les nouvelles dynamiques religieuses en Afrique subsahariennes et au Maghreb.



Seront abordées les questions des diasporas africaines en Europe, mais aussi les mutations des réseaux migratoires et la place du religieux dans les nouvelles reconfigurations aussi bien sur le continent qu’en Europe.