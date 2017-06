Dakar condamne les attentats de Téhéran et appelle à une ’’action concertée’’ contre le terrorisme

Le gouvernement sénégalais, condamnant les attentats terroristes perpétrés mercredi en Iran, a rappelé dans un communiqué "l’impérieuse nécessité d’une action concertée et globale" pour mieux faire face au terrorisme.



"Le gouvernement du Sénégal condamne fermement les attentats terroristes perpétrés ce mercredi 7 juin 2017 contre un mausolée et le Parlement iranien", est-il écrit dans un communiqué reçu jeudi des services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Le Sénégal "présente ses condoléances attristées au peuple iranien ainsi qu’aux proches des victimes", soit 13 personnes tuées dans ces attentats menés par des terroristes locaux ayant prêté allégeance à l’organisation Etat islamique.



Ils visaient le Parlement et le mausolée de l’imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran, deux lieux considérés comme hautement symboliques.



"Ces attaques criminelles rappelle encore une fois l’impérieuse nécessité d’une action concertée et globale de la communauté internationale face au terrorisme et à l’extrémisme violent", selon le communiqué.



