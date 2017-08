"Dakar dafa am borom et c'est Khalifa Sall. Manko va apporter une réponse politique" (Abdou Aziz Seck, chargé de communication Mairie Médina) Au micro de Leral.net, Abdou Aziz Seck, le chargé de communication de la mairie de Médina persiste et signe que Benno Bokk Yaaakaar a perdu Dakar et qu'il a noté des incohérences criardes entres les chiffres brandis à la fois par Amadou Bâ, Abdoulaye Diouf Sarr et la commission.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|



