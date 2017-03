Dakar : démantèlement d'une bande de dix malfaiteurs à Thiaroye

La Police a annoncé avoir démantelé, mercredi, à Thiaroye, en banlieue dakaroise, une bande de malfaiteurs composée de huit hommes et deux femmes dont l’une était en possession de faux billets de banque.



Ils ont été interpellés pour "association de malfaiteurs, vol en réunion avec violences commis la nuit, et détention illégale d’armes blanches", précise la police dans un communiqué reçu jeudi à l’APS, relevant que ce démantèlement est l’œuvre des éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Thiaroye.



Elle a eu lieu aux environs de 10 heures, dans le cadre des opérations menées pour la sécurisation des personnes et de leurs biens.



Selon le communiqué, "le groupe des huit (08) individus a été surpris dans une chambre sise à Thiaroye gare, quartier Djida II".



La Police souligne qu’une fouille minutieuse de la pièce où les membres du groupe s’étaient retranchés a permis la découverte de sept (O7) machettes, trois (O3) couteaux et sept cents (7OO) grammes de chanvre indien.



Une moto de marque TMAX qui avait fait l’objet de vol dans la nuit du 14 au 15 mars 2O17 et dont le propriétaire avait été grièvement blessé a été aussi retrouvée sur les lieux tachée de sang, signale-t-on.



L’une des deux femmes a été surprise au marché de Thiaroye en train d’écouler de faux billets de banque d’une valeur de cent mille (1OO.OOO) francs CFA.



Interrogée par les policiers, elle a déclaré avoir reçu lesdits billets auprès d’une femmes habitant Guédiawaye.



Le communiqué souligne que des enquêtes poussées relatives à ces faux billets ont "permis de faire la liaison avec une plainte déposée au service le 12/O3/2O17 par un commerçant sis au marché de Thiaroye".



"Ce dernier a reçu après-vente faite, la somme de deux cent soixante milles (26O.OOO) francs CFA composée de vingt-six (26) billets de dix mille (1O.OOO) francs. Ces billets sont de la même série que ceux retrouvés par devers la dame", note la même source.

Le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit, assure la Police.